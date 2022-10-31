Magazin Hattı

Budapeşte’de 29 Ekim resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı.

Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi
Budapeşte’de 29 Ekim resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı. Macaristan’da bulunan misyon temsilcileri, Macar yetkililer ve iş dünyası ile yapılan ilk resepsiyonun ardından, vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan ikinci kısıma da çok sayıda davetli katıldı. İki ülke milli marşları ile başlayan resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ile devam etti. Programa Macarca konuşarak başlayan Karanis Ekşioğlu, davetlilerden büyük alkış aldı. Türkiye’nin Macaristan ile köklü ilişkilere sahip olduğunu ve bunun son on yılda stratejik bir ortaklığa dönüştüğüne dikkat çeken Ekşioğlu, bugün iki ülkenin mükemmel siyasi ilişkilerinin yanı sıra, ticaret, güvenlik, savunma sanayii, kültür ve eğitim gibi çok çeşitli alanlarda yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti. Karanis Ekşioğlu ayrıca, 2024’ün iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. Yılı olması nedeniyle Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak ilan edildiğini ve gelecek yıl çok yoğun kültürel programların düzenleneceğini sözlerine ekledi. Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Budapeşte’ye gelen dünyaca ünlü piyanistimiz Sabri Tuluğ Tırpan’ın iki ülke marşını piyanoda çalmasının ardından, Ferenc Liszt ve Aşık Veysel’den eserler ile devam eden program davetlilerden büyük beğeni topladı. Konuklara Türk Mutfağından lezzetler sunuldu. Resepsiyonda Macar üst düzey bürokratlar, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Türkiye’den den de Adnan Polat, Adnan Sezgin gibi isimler yer aldı.

Matild Sarayı Türkiye Cumhuriyeti, Gülşen Karanis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Cadılar Bayramı eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan, Yasemin Masis ve Lara Kamhi Cadılar Bayramı kutlaması için kılıktan kılığa girdi.
Jet Set Brady ve Bündchen çiftinden kötü haber!

2009'da evlenen Gisele Bündchen ile Tom Brady, yollarını ayırarak boşandıklarını sosyal medyadan duyurdu.
Magazin Hattı Budapeşte’de 29 Ekim resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı.
Güncel "Kitap okuma saati"

Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçiren Şebnem Çapa annesi ve eşi Celal Çapa'nın ev hallerini "Kitap okuma saati" notuyla paylaştı.
Davetler New York'ta Türk girişimcilere davet!

Amerikan Türk Cemiyeti’nin geleneksel gala yemeği bu yıl New York’ta, Türk girişimcilerinde katıldığı özel davetle gerçekleşti.

Caddeler Boğaz'da hafta sonu...

Başarılı iş insanı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko ve Esra Civelek Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Sahilde tavla keyfi!

Yasemin Özilhan deniz kenarında tavla keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı kutlu olsun!
Davetler Cumhuriyet coşkusuna görkemli balo!

Cumhuriyet’in 99’uncu yılı Sait Paşa Avlusu’nda gerçekleşen bir Cumhuriyet Balosu davetiyle kutlandı.

Güncel Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için yapımcı Muzaffer Yıldırım'la bir araya geldi.
Magazin Hattı 'Ata' sergisi sanatseverlerle...

Mimar Rıfat Baltaoğlu’nun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği “Ata” sergisi ünlü isimlerin katılımıyla, Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Güncel Dünya markalarıyla yarışıyor...

FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.