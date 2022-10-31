Budapeşte’de 29 Ekim resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı. Macaristan’da bulunan misyon temsilcileri, Macar yetkililer ve iş dünyası ile yapılan ilk resepsiyonun ardından, vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan ikinci kısıma da çok sayıda davetli katıldı. İki ülke milli marşları ile başlayan resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ile devam etti. Programa Macarca konuşarak başlayan Karanis Ekşioğlu, davetlilerden büyük alkış aldı. Türkiye’nin Macaristan ile köklü ilişkilere sahip olduğunu ve bunun son on yılda stratejik bir ortaklığa dönüştüğüne dikkat çeken Ekşioğlu, bugün iki ülkenin mükemmel siyasi ilişkilerinin yanı sıra, ticaret, güvenlik, savunma sanayii, kültür ve eğitim gibi çok çeşitli alanlarda yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti. Karanis Ekşioğlu ayrıca, 2024’ün iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. Yılı olması nedeniyle Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak ilan edildiğini ve gelecek yıl çok yoğun kültürel programların düzenleneceğini sözlerine ekledi. Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Budapeşte’ye gelen dünyaca ünlü piyanistimiz Sabri Tuluğ Tırpan’ın iki ülke marşını piyanoda çalmasının ardından, Ferenc Liszt ve Aşık Veysel’den eserler ile devam eden program davetlilerden büyük beğeni topladı. Konuklara Türk Mutfağından lezzetler sunuldu. Resepsiyonda Macar üst düzey bürokratlar, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Türkiye’den den de Adnan Polat, Adnan Sezgin gibi isimler yer aldı.