'Ata' sergisi sanatseverlerle...

Mimar Rıfat Baltaoğlu, Cumhuriyet’in 99. Yılına özel olarak hayata geçirdiği “Ata” sergisinin açılış kokteyli, Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılış kokteyli; sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isimi bir araya getirdi. Atatürk’ün olağanüstü devrimci ruhu, ileri görüşlülüğü, çok yönlülüğü ve tüm dünyanının kabul ettiği büyük bir lider olması gibi özellikleri Cumhuriyet Altın’ının üzerine binlerce renk tonu kullanılarak resmedildiği Ata Sergi’sine; Kenan Doğulu, Beren Saat, Ebru Akel, Saba Tümer, Burak Elmas, Yelda Süren Elmas, Mehmet Aslan ve Sedef Kabaş gibi ünlü isim katılım gösterdi. 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve Atatürk Haftası’na özel olarak Cumhuriyet Altın’ın üzerine o kara gün gibi simsiyah bir eserin de yer alacağı Ata Sergisi; 28 Ekim- 14 Kasım tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.