Ayvalık’ın kültürünü tanıtmak, yöredeki zeytinyağının tanıtımı gerçekleştirmek ve yaşatmak amacıyla bölgenin önemli turizm merkezi Cunda Adası'nda Genç Medya Direktörü Yağmur Kalyoncu ve Ziya Bey Konağı İşletme Müdürü Mimar Hüseyin Deniz'in ev sahipliğinde “Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi” adıyla özel bir zeytin hasadı daveti gerçekleştirildi. Köklü Zeytinyağı, Hasanbey Çiftliği ve FleetCab sponsorluğunda düzenlenen muhteşem organizasyon iki gece üç gün sürdü. Bu yıl ilki gerçekleştirilen “Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi” organizasyonu geleneksel hale getirilerek her yıl sonbaharda ilk zeytin hasadında tekrarlanacak. İki günlük program Köklü Zeytinyağı markasının zeytin ağaçlarının yer aldığı hasat bölgesinde başladı. Davetin ikinci durağı Köklü Zeytinyağı fabrikası oldu. Burada zeytinyağı yapımı hakkında davetlileri bilgilendirmek üzererine bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından davetliler, topladıkları zeytinlerin fabrikada zeytinyağına dönüşüm aşamasını izlediler ve kendi adlarına özel zeytinyağı yaptılar. “Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi”nin davetine ünlü moda tasarımcısı Cihan Nacar, Erdal Güvenç, sanatçı Züleyha Ortak, oyuncu Tuan Tunalı ve Emre Kızılırmak, cemiyet hayatının tanınmış isimleri de katıldı.