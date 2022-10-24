Mutlu son!

Siyaset dünyasının önemli isimlerinden mimar ve iş insanı Fırat Bozfırat ve iş insanı Yeşim Yılmaz, geçtiğimiz gün Raffles Hotel’de gerçekleştirilen muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdiler. Seçkin davetlilerin katıldığı özel gecede Yeşim Yılmaz, Vakko gelinliği ile adeta prensesleri andıran güzelliği ile göz kamaştırdı. Muhteşem gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Berkay, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı. Geceye katılan davetliler arasında iş dünyasından, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimler vardı.