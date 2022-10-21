Magazin Hattı

Sağlıklı söyleşi!

Infinity Regenerative Clinic, önceki gün özel bir davete ev sahipliği yaptı.

Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma
Sağlıklı söyleşi!

Infinity Regenerative Clinic, önceki gün özel bir davete ev sahipliği yaptı. Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver’in moderatörlüğünde, Dr. Atakan Keskin ve Mindfulness Eğitmeni Ela Uysal’ın katılımıyla düzenlenen buluşmada, ruhsal farkındalık becerisinin geliştirilmesi ve bunun beden sağlığına etkileri anlatıldı. Davette, iş ve cemiyet hayatından isimler bir araya geldi. Şehir hayatının hareketliliğinin getirdiği stresin, yetişme çabasının anda kalabilmeyi zorlaştırdığından söz edilen etkinlikte, “mindfulness” yani şimdiki zaman farkındalığı konuşuldu. Ela Uysal, pozitif ve iyi olma hali yaklaşımıyla hayata bakmanın, kişilerin hayatlarını daha dikkatli bir şekilde görmelerini ve kendilerine hizmet etmeyen alışkanlarını kolaylıkla dönüştürmelerini sağladığını anlattı. Ulus’ta bulunan klinikte yapılan buluşmaya birçok ünlü isim katıldı.

Sağlıklı söyleşi! Infinity Regenerative ClinicInfinity Regenerative Clinic

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