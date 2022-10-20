Magazin Hattı

Sonbahar daveti...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri “sonbahar” konseptli davette harika bir deneyim yaşadı.

20 Ekim 2022 Perşembe
Sonbahar daveti...

Homm Days, Galataport Paket Postanesi’ndeki adresinde “sonbahar” konseptli daveti ile konuklarına harika bir deneyim yaşattı. Keyifli, sıcacık bir ev atmosferindeki vitrini ve fuayede yaratılan sonbahar ormanı çok beğenildi. Hande Can’ın tasarladığı vegan pijama takımlarının şıklığı güne damgasını vurdu. Hande Can konuklarını vitrinde canlı manken olarak karşılayıp sürpriz yaptı ve yatakta uyuyan, sonra kitap okuyan genç manken Ada Kiper davetlilere diğer sürpriziydi. Davete katılan ünlü isimler arasında Aslıhan Sabancı, Didem Bağrıaçık, Hande Tokmak, Mine Kalpakçıoğlu ile markanın kurucusu Duyguhan Paşabeyoğlu vardı.

Sonbahar daveti...

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