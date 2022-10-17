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Uluman, çocuklar için yine boyadı!

TOÇEV Gençlik Komite Başkanı ünlü ressam Berfin Uluman’ın, “TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz 2“ adını verdiği sergisi özel bir davetle sergilendi.

17 Ekim 2022 Pazartesi
Uluman, çocuklar için yine boyadı!

TOÇEV için yaptığı resim sergileri ile çocuklara desteğiyle tanınan TOÇEV Gençlik Komite Başkanı ünlü ressam Berfin Uluman’ın, “TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz 2“ adını verdiği sergisi, CVK Bosphorus Hotel’de gerçekleşen davetiyle iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla görücüye çıktı. Ünlü isimlerin ressam Berfin Uluman ile yaptıkları tablolar görücüye çıktı. Geliri TOÇEV’e aktarılmak üzere satışa sunulan tablolardan 8 tanesi satıldı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı Toçev’e bağışlanırken, bir kısmı Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına bağışlanacak.

Berfin Uluman TOÇEV TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz 2

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