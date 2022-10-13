Genç tasarımcılar 'Koza'da yarışıyor!

İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finalistleri İstanbul Moda Akademisi’nde düzenlenen brunch davetinde ilk kez tasarımlarını sergiledi. Basın ve moda tasarım dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, finalistler tasarımlarını sunarken koleksiyon hikayelerini, hayal ettiklerini ve yaratım süreçlerini davetlilerle paylaştı. İstanbul Moda Akademisi’nin tarihi merdivenlerinde finalistlerin üretim aşamasındaki tasarımlarını taşıyan mankenler karşıladı. Heyecan dolu yarışma hazırlık sürecine katılımcıların tanıklık ettiği davette, yeni nesil genç tasarımcılar moda dünyasından değerli isimlerle tanışma şansına sahip oldu. Davete katılan isimler arasında İstanbul Moda Akademisi direktörü Cemal Bayazıt, yarışma mentorları Şansım Adalı ve Özlem Kaya, Mehtap Elaidi, Zeynep Tosun, Niyazi Erdoğan, Cihan Nacar, Şebnur Günay ve Ceylan Kolat’ın yanı sıra önde gelen influencerlar yer aldı. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Koza Komite Başkanı Nejdet Ayaydın, yarışma sürecinden duyduğu heyecanı “Türk moda sektörüne 1992’den bu yana çok kıymetli isimler kazandıran bir yarışmanın bu yıl 30. yılını kutluyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Genç tasarımcıların yeteneklerine değer veriyor, desteklemek istiyoruz. Finalistlerimizi moda dünyasına adım adım dahil ediyor olmak bizi heyecanlandırıyor ve gurur veriyor,” sözleriyle anlattı.

Onur AYDIN