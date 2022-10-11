Magazin Hattı

Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Mücevher modasına tasarımlarıyla yön veren takı markası en yeni koleksiyonlarını sergilediği İstanbul Jewelry Show’da ziyaretçilerini ağırladı.

11 Ekim 2022 Salı
Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Tasarımlarıyla göz kamaştıran Roberto Bravo, en yeni koleksiyonlarını sergilediği İstanbul Jewelry Show’da (İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı) ziyaretçilerini ağırladı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show’da Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın, zengin ürün yelpazesine eklediği en ışıltılı koleksiyonlar ‘Red Carpet’ konsepti ile adeta ilgi odağı oldu. Yerli yabancı çok sayıda sektör temsilcisini buluşturan fuarda, usta zanaatkârların el emeğinden çıkan modern ve zarif tasarımlar büyük beğeni topladı. Mustafa Kamar’a fuar boyunca eşi Gül Kamar ve oğulları Kerem Kamar eşlik etti.

İstanbul Jewelry Show

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