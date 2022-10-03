‘’Şifreler’’ sergisi sanatseverlere buluştu!

Ressam, bilim adamı, filozof ve matematikçi olan Reşat Atalık’ın ‘’Şifreler’’ isimli sergisi sanatseverlerle buluştu. ’Yapılmamışı yapmak, denenmemiş denemek, söylenmemişi söylemek’’ mottosu ile sanata değer katmanın izinde olan MAJİ Art Gallery, dünyada ilk defa gerçekleşecek olan Reşat Atalık’ın bu özel seçkisi ile bir dehanın şifrelerini çözüyor ve sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuyor. Özel davete; Nas Reyhan, Gaye Donay, Beril Reis, Ekrem Candar, Muammer Keskin ve Nezihe Kılıç ve Hülya Kalyoncu gibi çok sayıda seçkin davetli katıldı.