Kartal'dan Londra'da özel defile...

Gelecek nesiller için yaşanabilir bir gelecek yaklaşımını odaklanan ‘LF Fashion by Zeynep Kartal SS 2023 Ready To Wear Koleksiyonu’ sorumlu kaynak kullanımıyla sürdürülebilir bir dünya hedefini benimsedi. Defile öncesinde gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini ise Zeynep Kartal ve Li & Fung İngiltere ve Avrupa Müdürü Destan Bezmen üstlenirken davete Reyhan Kalyoncu, Gül Mistaçoğlu ve Seyhan Sapmaz gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. II. Elizabeth'in kuzeni olan Kent Dükü Prens Edward’ın torunu Lady Amelia Windsor podyumda yerini aldı. Lady Amelia, üç farklı tasarımla moda severlerin karşısına çıktı. Türk tasarımcı Zeynep Kartal, defilenin sonunda siyah giyerek merhum kraliçeyi andı ve izleyenleri selamladı.