L’Olivetto restoranın yaratıcısı Dr. Koray Erdoğan'ın dün akşam verdiği “Bir Sonbahar Akşamı” davetine sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Mutfağın kaptanı usta şef Arif Tuyuğ, tarladan-sofraya özenle seçilmiş hakiki malzemelerle geleneksel Akdeniz mutfağından harmanlayarak ortaya çıkardığı farklı yemek yorumlarını, etten balığa pizzadan makarnalara zengin çeşitleri mekânın benzersiz atmosferi içerisinde misafirlere sundu. Gecenin sonunda şef Arif Tuyuğ ve Dr. Koray Erdoğan konuklardan tam not aldı. “Bir Sonbahar Akşamı’ davetine katılanlar arasında Selim-Eda Kosif, Buket Taşdelen, Zafer Kozanoğlu, Hülya Kalyoncu, Eda-Sarp Evliyagil, Beste-Mustafa Yurttaş, Tuğba Ergin, Volkan-Serap Sarı çifti de vardı.