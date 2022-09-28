“Bir Sonbahar Akşamı”

Güncel

Fotoğraflar kalktı, takipleşmeye devam...

İş insanı Allan Hakko ile uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Merve Oflaz'ın aralarının bozuk olduğu söyleniyor. İkili sosyal medyada birbirlerini takip etseler bile yan yana olan fotoğraflarını çoktan kaldırdılar