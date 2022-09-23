Özel kutlama!

Uzun yıllardır güzellik ve kozmetik sektöründe bulunan iş insanı Burcu Güzel Davud’un kurucusu olduğu Chic Nail Beauty and Cosmetic, 5. Yılını Şerefiye Sarnıcı’nda görkemli bir davetle kutladı. Medya, magazin ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de hazır bulunduğu gecede aynı zamanda Türkiye’nin yeni global kozmetik markası “Chic Nail”in de tanıtımı gerçekleştirildi. Güzellik ve kozmetik sektörüne yeni bir bakış, profesyonellik, sağlıklı ve kaliteli hizmet getirmek amacıyla yola çıkan Chic Nail Beauty and Cosmetic, üretimini artık Türkiye’de gerçekleştirecek. Türkiye’de üretimi yapılan ürünler Dünya’ya ihraç edilecek.