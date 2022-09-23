Magazin Hattı

Geleceği test ettiler...

Ünlü isimler otomotiv sektöründeki elektrikli Mercedes-EQ markasının ürün yelpazesini keşfetti.

23 Eylül 2022 Cuma
Geleceği test ettiler...

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv, Vadipark’taki ikonik showroom’unda gerçekleştirdiği özel davette, tamamen elektrikli sürüş deneyimi sunan Mercedes-EQ marka araçları tanıttı. Mercedes Benz Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar ve CEO’su Bekir Koman’ın ev sahipliği yaptığı davete Emel Yıldırım, Buket Taşdelen, Arzu Kunt, Zafer Kozanoğlu da katıldı. Mercedes-EQ’nun EQS, EQE, EQB ve EQC modellerinin tanıtıldığı davette konuklar, tamamen elektrikli yeni nesil otomobillerle test sürüşü yapmanın tadını çıkardı.

Mercedes-EQ

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