Magazin Hattı

Enerji piyasasına açıldı!

İstanbul Altın Ons Şirketler Grubu'nun son iştiraki Minanur Enerji, hem elektrik hem de doğalgaz lisansı aldı.

21 Eylül 2022 Çarşamba
Enerji piyasasına açıldı!

1979 yılında aile şirketi olarak kurulan 5 grup şirketli İstanbul Altın ons ve Minanur Enerji, Avrupa enerji piyasasına açıldı. Minanur Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Caner Kayar, hem elektrik hem de doğalgaz lisansı alarak enerjide devler liginde yer aldıklarını söyledi. Hedeflerinin enerjide Avrupa'nın önde gelen tedarikçileri arasında olmak olduğunu beliren Kayar, "Türk şirketleri son zamanlarda enerji alanında çok büyük atılımlar gösteriyor. Altında gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde enerjide de göstererek ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda ciddi bir finansman kaynağımız var" dedi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı.




Minanur

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