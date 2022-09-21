Boğaz'da sanat...

30.yılını kutlayan Conrad Istanbul Bosphorus, sanatsever misafirlerini “Resmimizin Modern Bilgesi Avni Lifij’ sergisi ile ağırladı. Sponsorlarından biri olduğu Contemporary Istanbul dahilinde gerçekleştirilen özel etkinlikte otelin genel müdürü Todori Kalamaris eşliğinde Yelda İpekli, Rana Korgül gibi cemiyet dünyasının önemli isimleri Bosphorus Lounge’ta bir araya geldi. Belkıs- Erdal Aksoy Koleksiyonu’na ait, Türk çağdaş resim sanatının önemli isimlerinden Hüseyin Avni Lifij’in eserleri, sanat tarihçileri Ömer Faruk Şerifoğlu ve Selvin Gafuroğlu’nun anlatımlarıyla incelendi.

Conrad Istanbul Bosphorus’ta gerçekleşen ‘Resmimizin Modern Bilgesi Avni Lifij’ sergisi, Hüseyin Avni Lifij’in otoportresi, poşad, manzara, figür gibi farklı türleri içeren yağlı boya ve karakalem eserlerini kapsıyor.