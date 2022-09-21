Güzelleştiren davet!

Kozmetik markası Estée Lauder ikonik Advanced Night Repair’in 40. Yılını Tuvana Büyükçınar’ın etkileyici tasarım dünyasıyla bir araya gelen bir sergi ile kutladı. İlkesini yansıtmak üzere yaratılan 7 harika tasarımı Kanyon’da gösterime sunan marka ve Tuvana Büyükçınar, İstanbul’un keyifli yaşam merkezi Kanyon’da bu özel serginin açılışını gerçekleştirdi. Markanın Türkiye Pazarlama Müdürü Papatya Karadede ve tasarımcı Tuvana Büyükçınar’ın konuşmaları ile başlayan açılışta ziyaretçiler favori serumlarını tasarımlarını inceleme fırsatı buldu. 40. Yılının kutlandığı bu özel etkinliğe ise Aslı Şen, Yonca Ebuzziya, Alara Koçibey, Fatoş Mildon gibi isimler katıldı.