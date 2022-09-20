“Kent İçinde Diyaloglar” daveti...

Contemporary Istanbul’un VIP programı kapsamında, Cubis Art İstanbul’un sanat yönetiminde oluşturulan çağdaş sanat koleksiyonu ile ilgili Sanat Yazarı ve Akademisyen Pınar Aygün’ün “akışkanlık” üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yaptığı bir sanat etkinliği düzenledi. Sanat etkinliği, Fairmont Quasar Istanbul'un 15. katında yer alan muhteşem Boğaz manzaralı Gold Lounge’da düzenlendi. Davete Kültürel Dönüşüm Derneği başkanı Zafer Kozanoğlu, derneğin diğer üyeleri ve sanatseverler katıldı. Etkinlik, Cubis Art İstanbul yönetiminde hazırlanan “Akış” konseptli sanat koleksiyonunda yer alan eser ve objelerin, projenin kreatif direktörü ve sanatçılarından Cüneyt Aksoy ve direktör Zeynep Esen sunumunda, tanıtımı ile başladı. Sanat etkinliği, Pınar Aygün’ün geçmişten günümüze akan zaman içinde değişen dönüşen mekan-kent-insan ilişkisi konulu “Kent İçinde Diyaloglar” sohbetiyle devam etti. “Akış” koleksiyonu, içinde yaşanan bir müze ya da galeri gibi zamansız bir sanat deneyimi sunuyor.