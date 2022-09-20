Sağlık buluşması...

Güneşin etkileri yaz boyu cildimiz üzerinde daha fazla hissediliyor. Güneş ışınlarının yakıcı etkisi, rüzgâr ve deniz gibi etmenler, cildimizin nem dengesini değiştiriyor. Bu nedenle sonbahar mevsimi başlar başlamaz, cildimizi yenileme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Önleyici tıp ve sağlık yönetimi odaklı uygulamalar sunan Infinity Regenerative Clinic, cilt sağlığına da bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Genetik ve Kök Hücre Koordinatörü Dr. Elif İnaç ve Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver ile gerçekleştirilen yaz sonrası cilt yenileme konulu sohbette, cilt sağlığında bütünsel yaklaşımların önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Ulus’ta yer alan klinikte yapılan buluşmaya Aslı Kuseyrioğlu, Ayten Danışman, Hande Tokmak Akgerman, İdil Lüleci, Reyhan İpekel, Sedef İybar gibi isimler katıldı.