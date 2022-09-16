Magazin Hattı

Yeni koleksiyona tanıtım!

Yarattığı zamansız tasarımlarıyla günlük hayatın içerisindeki kadınların stil kodlarını yaratan Ayşe Burcu Kaya, yeni koleksiyonu özel davette tanıttı

16 Eylül 2022 Cuma
Yeni koleksiyona tanıtım!

Sonbahar & Kış 2022/2023 koleksiyonuyla moda severlerin karşısına çıkarak stil sahibi tüm kadınların radarına girmeyi hedefleyen Ayşe Burcu Kaya, sağlam adımlarla ilerlediği moda serüveninde 2022 Kış koleksiyonuyla da şehrin dinamik hayatında stil sahibi kadınların gözdesi olmaya devam ediyor. Yeni koleksiyonunu Villa Emma Etiler’de görücüye çıkartan tasarımcı Ayşe Burcu Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen davete katılan misafirler lezzetli yemekler ve içecekler eşliğinde koleksiyonunun kampanya filmini izlediler. Davetlilerden tam not alan kampanya filmi izlendikten sonra keyifli sohbet eşliğinde devam eden davete katılan isimler arasında çok sayıda ünlü isim vardı.


Ayşe Burcu Kaya koleksiyon

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