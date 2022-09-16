Yeni koleksiyona tanıtım!

Sonbahar & Kış 2022/2023 koleksiyonuyla moda severlerin karşısına çıkarak stil sahibi tüm kadınların radarına girmeyi hedefleyen Ayşe Burcu Kaya, sağlam adımlarla ilerlediği moda serüveninde 2022 Kış koleksiyonuyla da şehrin dinamik hayatında stil sahibi kadınların gözdesi olmaya devam ediyor. Yeni koleksiyonunu Villa Emma Etiler’de görücüye çıkartan tasarımcı Ayşe Burcu Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen davete katılan misafirler lezzetli yemekler ve içecekler eşliğinde koleksiyonunun kampanya filmini izlediler. Davetlilerden tam not alan kampanya filmi izlendikten sonra keyifli sohbet eşliğinde devam eden davete katılan isimler arasında çok sayıda ünlü isim vardı.