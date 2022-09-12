Şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları şık davette bir araya geldi. Davetliler ünlü şef Aret Sahakyan’ın hazırladığı özel yemek menüsü ve viski uzmanı Jodie Marriott’un seçtiği eşsiz viskiler The Macallan serileri eşliğinde benzersiz bir yemek deneyimi yaşadılar. Bodrum'unbüyüleyici atmosferinde gerçekleşen çok özel davette Sahir Erozan, Sinan Şahinbaş, Hakan-Banu Mermerci, Zeki Zorlu-Filiz Ağaoğlu, Ceylan Pirinçcioğlu, Hüsamettin-Simla Bayazıt, Hasan-Özlem Mutluçetin, Tuna-Ayşenur Hanağasıoğlu, Süleyman Kosif gibi ünlü isimler bir araya geldi.