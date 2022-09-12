Magazin Hattı

Şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları şık davette bir araya geldi.

12 Eylül 2022 Pazartesi
Şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları şık davette bir araya geldi. Davetliler ünlü şef Aret Sahakyan’ın hazırladığı özel yemek menüsü ve viski uzmanı Jodie Marriott’un seçtiği eşsiz viskiler The Macallan serileri eşliğinde benzersiz bir yemek deneyimi yaşadılar. Bodrum'unbüyüleyici atmosferinde gerçekleşen çok özel davette Sahir Erozan, Sinan Şahinbaş, Hakan-Banu Mermerci, Zeki Zorlu-Filiz Ağaoğlu, Ceylan Pirinçcioğlu, Hüsamettin-Simla Bayazıt, Hasan-Özlem Mutluçetin, Tuna-Ayşenur Hanağasıoğlu, Süleyman Kosif gibi ünlü isimler bir araya geldi.

davet Hakan-Banu Mermerci Aret Sahakyan

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