Boğaz'da özel davet...

Güzellik dünyasında trendleri belirleyen Sephora, heyecanla beklenen kozmetik markası Tarte’ı Türkiye’de ilk kez satışa sundu. Doğanın gücünden ilham alan markanın kurucusu Maureen Kelly’nin kendisi için “en iyi makyaj ürünlerini’’ keşfetme tutkusuyla geliştirdiği ürün iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simalarının katılımıyla renkli bir davet eşliğinde tanıtıldı. Boğaz’ın eşsiz manzarasında yeni sezon koleksiyonunun ilk kez paylaşıldığı bu özel etkinliğin ev sahipliğini Sephora Türkiye CMO’su Ayça Kaya üstlenirken, davette Hazal Türesan, Ceren Moray, Elvin Levinler, Güneş Mutlu ve Ezgi Gör gibi isimler yer aldı.