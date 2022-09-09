Özel davet!

Üst düzey iç mekanlar için tasarlanmış lüks duvar tekstillerinin üretimi ile tanınınan CHELSEAcontract özel bir davetle iş dünyasını bir araya getirdi. Chelseacontract'ın sahibi Evren Bektaş davette konuklarla ilgilenirken İdealist Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı mimar Hakan Sekmen ve İdealist Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Toner'de etkinlikte yerlerini aldı. Benzersiz renk ve doku koleksiyonlarıyla zenginlik çağını yeniden canlandıran marka yeni ve özel ürünlerini özel gecede davetlilere tanıttı.