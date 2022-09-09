Magazin Hattı

Özel davet!

İş dünyasının tanınmış simaları duvar tekstillerinin üretimi ile tanınınan markanın davetinde buluştu.

09 Eylül 2022 Cuma
Özel davet!

Üst düzey iç mekanlar için tasarlanmış lüks duvar tekstillerinin üretimi ile tanınınan CHELSEAcontract özel bir davetle iş dünyasını bir araya getirdi. Chelseacontract'ın sahibi Evren Bektaş davette konuklarla ilgilenirken İdealist Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı mimar Hakan Sekmen ve İdealist Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Toner'de etkinlikte yerlerini aldı. Benzersiz renk ve doku koleksiyonlarıyla zenginlik çağını yeniden canlandıran marka yeni ve özel ürünlerini özel gecede davetlilere tanıttı.

Özel davet!

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