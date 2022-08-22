Yeni koleksiyonunu tanıttı!

Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, sıcak yaz koleksiyonunu cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı bir davetle tanıttı. North Piers Avlu Alaçatı’da gerçekleşen davet, Tuba Ergin’in yakın arkadaşlarının yanı sıra ünlü simalardan da yoğun ilgi gördü. Koleksiyonlarını sıra dışı, güçlü, çevreye duyarlı ve rafine kadınlar için tasarlayan ünlü moda tasarımcısı, rengarenk kumaşlar, göz alıcı desenlerden oluşan sıcak yaz koleksiyonunu düzenlediği Trunk Show ile davetlilerin beğenisine sundu. Sürdürülebilirliğin özellikle altını çizen koleksiyonda dikkat çeken el örgüsü krose kimonolar, şile bezi keten, cupro ve organik koton gibi doğal elyaflardan, el tezgahı dokumalarıyla hazırlanmış rengarenk plaj elbiseleri misafirlerden tam not aldı. Denge Sende Platformu ve Duman Fashion Event’in de katkılarıyla gerçekleşen davette hem alışveriş yapan hem de keyifli bir akşam geçiren davetliler yeni dönem moda trendlerini, yaz aylarında şıklık detaylarını Tuba Ergin yorumuyla dinleme fırsatı da buldular.