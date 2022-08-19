Bodrum'da kutlama!

Sitare Kalyoncuoğlu, yeni yaşını Bodrum Nobu Beach’te gerçekleşen renkli bir davetle kutladı. Bu özel davete katılanlar arasında Aylin Tahincioğlu, Özcan Tahincioğlu, Engin Keçeli, Selen Keçeli, Hasan Kosif, Meral Kosif gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler yer aldı. Ünlü şef Hervé Courtot tarafından etkinliğe özel hazırlanan yemekler, farklı kokteyl çeşitleriyle servis edildi. Gecede sanat ve şovu bir arada sunan yetenekli keman sanatçısı Giselle Tavilson solo performansı ile yer alırken; davetin sonunda, dünyada yalnızca 1.000 adet ile sınırlı özel reçete misafirlere sunuldu.