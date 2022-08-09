Çeşme'de özel açılış!

Çeşme Alaçatı Port’daki FTI grubuna bagli MP Hotels in işlettiği D+ Seya Beach Hotel, yepyeni bir hizmet başlattı ve aile plajı açtı. Bir çocuk babası Evren Teker, çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını çok iyi bilerek çalışmalar yapıyor. Teker, plajda çocuklu ailelerden giriş ücreti alınmamakla birlikte, otopark ücretininde olmağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelenlere yeni hizmetleri hakkında bilgi veren ve beach’i gezdiren Teker’e minik oğlu Baran Cumhur'da eşlik etti. Bodrum ve Çesme’de plajlara giriş ücretleri bu kadar artmışken Alaçatı’da böyle bir hizmetin sunulması aileler için sevindirici bir haber oldu.