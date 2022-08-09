Bodrum'da NFT lansmanı!

XHouse bünyesinde yer alan NFT koleksiyonunun ilk lansman etkinliği, geçtiğimiz gün Bodrum Gündoğan'da yer alan Seba Mare’de yapıldı. 3 gün süren etkinlikte hem XHouse NFT’leri hem de “Elastic Waves” koleksiyonundan seçilen parçaları satışa sunuldu. Zeynep Arınç'ın küratörlüğünde gerçekleşen ve dünyanın ilk fiziksel NFT lansmanı olan etkinlikte, her parçası el üretimi olan BeeMel imzalı “Elastic Waves” koleksiyonlar yer aldı. Etkinliğe, Engin - Selen Keçeli, Sitare Kalyoncu, Kemal - Mediha Kaya, Aslı Akdilek, Nuray - Halil Mutlu, Özhan- Didem Olcay gibi cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.