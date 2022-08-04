Gök'e özel kutlama!

Psikiyatrist Ali Gök’ün eşi başarılı iş kadını Firuze Gök, geçtiğimiz günlerde ailesi ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. İlk kutlamasını eşi Ali Gök ile birlikte akşam yemeği yiyerek yapan Firuze Hanım, partinin ikinci kutlamasını ise Bodrum Torba’daki villasında dostlarıyla kutladı. Havuz başında gerçekleşen davette örnek bir misafirperverliğe imza atarak dostlarının takdirini toplayan Firuze Gök, kendisini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti. Deniz manzaralı villada gerçekleşen kutlamada Firuze Gök’ün yakın dostu Mine Koldaş da sahne alarak eşsiz sesiyle konuklara müzik ziyafeti sundu. Firuze Gök’ün üçüncü kutlaması ise Mandarin Bodrum’da gerçekleşti. Gece boyunca dostlarıyla keyifli anlar geçiren başarılı iş kadını pastasının mumlarını önce sağlık dileyerek üflerken pasta töreninin ardından ise pastasından dostlarına ikram etti.