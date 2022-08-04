Magazin Hattı

Gök'e özel kutlama!

Ünlü psikiyatrist Ali Gök’ün eşi sosyal yaşam hayatının sevilen isimlerinden iş kadını Firuze Gök, yeni yaşına eşi ve dostlarıyla birlikte girdi.

04 Ağustos 2022 Perşembe
Gök'e özel kutlama!

Psikiyatrist Ali Gök’ün eşi başarılı iş kadını Firuze Gök, geçtiğimiz günlerde ailesi ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. İlk kutlamasını eşi Ali Gök ile birlikte akşam yemeği yiyerek yapan Firuze Hanım, partinin ikinci kutlamasını ise Bodrum Torba’daki villasında dostlarıyla kutladı. Havuz başında gerçekleşen davette örnek bir misafirperverliğe imza atarak dostlarının takdirini toplayan Firuze Gök, kendisini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti. Deniz manzaralı villada gerçekleşen kutlamada Firuze Gök’ün yakın dostu Mine Koldaş da sahne alarak eşsiz sesiyle konuklara müzik ziyafeti sundu. Firuze Gök’ün üçüncü kutlaması ise Mandarin Bodrum’da gerçekleşti. Gece boyunca dostlarıyla keyifli anlar geçiren başarılı iş kadını pastasının mumlarını önce sağlık dileyerek üflerken pasta töreninin ardından ise pastasından dostlarına ikram etti.

Göke özel kutlama!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Ailece 'Londra' gezisi...

İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Talay'ın tatil tercihi Londra oldu. Çift ailece birlikte eğlenceli bir tatil geçirdi.
Güncel Kosifler'den eğlenceli tatil!

İş insanı Sinan Kosif eşi Melda Kosif ile birlikte teknede tatil yaptı.
Güncel 'Güzel adamım'

İş insanı Alican Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, sevgilinin doğum gününü romantik karelerine yaptığı 'Güzel adamım' notuyla kutladı.

Güncel Mermerci'den yaz pozu!

Derin Mermerci, sosyal medya hesabında Bodrum'da yaptığı keyifli tatilinden yeni kareleri paylaştı.
Güncel Sabancı'nın Boğaz'da kano keyfi...

Pınar Sabancı, İstanbul'daki kano deneyimini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Davetler Gürallar'dan konser gecesi!

İş dünyasının tanınmış simalarından NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Erkan Güral, Hediye Güral Gür ve Sema Güral Sürmeli çalışma arkadaşlarına özel bir gece düzenledi.

Güncel 'En sevdiğim manzara'

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan çocuklarıyla birlikte teknede tatil yapıyor.
Davetler Şıklık ve lezzet bir arada...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum’da gerçekleşen özel davette bir araya geldi.

Davetler Moda tutkunları açılışta buluştu!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları dünyaca ünlü markanın Bodrum'daki mağaza açılışında bir araya geldi.

Güncel İş dünyası caddede...

Genç iş insanı Niv Garih ile iş insanı Osman Çarmıklı Bebek ve Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Tatil Koç, dostlarıyla partide!

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Bodrum'da sürat teknesiyle partiye giderek dostlarıyla eğlendi.
Tatil Bodrum'da tatil keyfi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.