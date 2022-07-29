Magazin Hattı

Lezzet tutkunları davette buluştu!

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri Boğaz'daki özel etkinlikte bir araya geldi.

29 Temmuz 2022 Cuma
Lezzet tutkunları davette buluştu!

İstanbul’da Gurme Bar menüsü, Çağdaş Türk Sanatının Seçili örnekleriyle renklenen dekorasyonuyla yaz gecelerine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan “1860 Lounge” özel bir etkinlikle cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi. Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul Genel Müdürü Nebi Ozan Özdemir ev sahipliğinde gerçekleştirilen “1860 Lounge” açılışına; Six Senses Ceo’su Neil Palmer, Melisa Tapan, Arzu Kunt, Andy O’Connel, Chloe Loughnan, Ebru Sanver, Serap Tibuk, Tuğçe Peksayar gibi isimler büyük ilgi gösterdi. Gece boyunca etkinlikte eğlenen ünlü simalar lezzetli menünün de tadına bakmayı ihmal etmedi.

Ferit TUĞLUK

Melisa Tapan Tuğçe Peksayar boğaz

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