Magazin Hattı

Başarım Sensin'den “Kadının Gücü” paneli!

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak için “ Kadının Gücü” temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi.

28 Temmuz 2022 Perşembe
Başarım Sensin'den “Kadının Gücü” paneli!

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı


sağlamak amacıyla Bodrum Gündoğan’da“ Kadının Gücü” temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi. MCD Life Medya Başkanı ve yazar Esra Oflaz, Yeditepe Üniversitesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Beauty Omelette mağazalarının kurucusu Nur Bilen Yavuzer ve Kısmet By Milka marka kurucusu Milka Karaağaçlı’nın konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe ayrıca Özge Argüder Sander, Ayşe Burcu Kaya, Sibel Kerimoğlu, Seda Vardar gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve dernek yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı panelin ve daha sonrasında gerçekleşen akşam yemeğinin gelirinin özellikle derneğin bünyesinde burs alan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacağı belirtildi.

Onur AYDIN

Başarım Sensin Derneği Kadının Gücü

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