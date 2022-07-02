Magazin Hattı

Vasilyev'in İstanbul turu...

Monaco FC. eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, kısa bir tatil için İstanbul'a geldi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi
Vasilyev'in İstanbul turu...

Fransa'nın en köklü kulüplerinden Monaco FC. eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, kısa bir tatil için İstanbul'a geldi. Ayrıca bir menajerlik şirketi bulunan ve Beşiktaş'ta Romain Saiss transferin gerçekleştiren Rus iş adamı, kutlama için Ulus By Steak House'a geldi. İki arkadaşını da yanına alarak yemeğe çıkan Vasilyev, kendisi için özel olarak hazırlanan yemekleri yedi. 23 bin TL'lik özel bir şarap açtıran ve birçok yemeğin tadına bakan başkan, toplamda 47 bin TL hesap ödedi. Türk mutfağına özgü yemekleri tadına da bakan iş adamı, "Yediğim en güzel yemeklerden biriydi, herkese tavsiye edeceğim" dedi. Mekanın sahibi Adnan Sert ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Vadim Vasilyev, geçtiğimiz günlerde de yıldız futbolcu Karim Konate'nin Salzburg takımına 30 milyon Euro değerle satışını gerçekleştirmişti.

Vadim Vasilyev Monaco FC. eski başkan yardımcısı

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