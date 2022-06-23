Ünlü şefler Beyoğlu'nda...

İstanbul’un en lezzetli festivali “Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali” önceki gün Galataport Saat Kulesi alanında renkli etkinliklerle başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleşen festivalde ‘Gıdanı Koru’ temalı yemek yarışması büyük ilgi gördü. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programı öğrencilerin ağırlıklı katıldığı yarışmanın moderatörlüğünü şef ve gastronomi yazarı Elif Edes yaparken ünlü şef Eyüp Köşkeroğlu jüride yer alan isimler arasındaydı. Kültür söyleşilerinin konuğu ise Maria Ekmekçioğlu oldu. Gıda israfının engellenmesine yönelik ödüllü yemek yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergilerken ünlü şefler gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı.