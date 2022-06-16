Magazin Hattı

Piyalepaşa'da özel açılış!

Geleneksel iş hanı kültürünü tasarım ve teknolojiyle harmanlayan HAN Spaces; Piyalepaşa İstanbul’daki yeni binasını Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ev sahipliğinde gerçekleşen davetle açtı.

16 Haziran 2022 Perşembe
Piyalepaşa'da özel açılış!

İstanbul’un merkez noktası, şehrin uğrak noktası Beyoğlu’nda Polat güvencesiyle hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul’un yeni markası paylaşımlı ofis kültürünün ikon ismi Han Spaces oldu. Polat Ofis PiyalepaşaB Blok’ta doğaya saygılı ve insan odaklı yeni HAN Spaces binasının açılışı Piyalepaşa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ev sahipliğinde düzenlenen davetle yapıldı. Farklı sektörlerden misafirlerin buluştuğu açılış Polat Piyalepaşa Çarşı’da gerçekleşti. Açık hava deneyimi ile yazı da selamlayan davetliler DJ Murat Tokuz performansı ile müzik ziyafeti yaşadı. Yeni nesil çalışma alanları için ilhamını Anadolu'nun geleneksel hanlarından, üretkenliği ve dayanışmayı arttıran birleştirici gücünden alan HAN Spaces’in yeni binası 2750 metrekare büyüklüğünde ve 5 kattan oluşuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve yenilikçi bir konseptle tasarlanan, ofis, coworking, toplantı, etkinlik alanlarının ve teras alanlarıyla birlikte uyum içinde kullanıldığı proje, pandemi sonrası ihtiyaç duyulan çalışma deneyimini sağlıyor.

Ferit TUĞLUK

Piyalepaşa HAN Spaces Avi Alkaş adnan polat

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