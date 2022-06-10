Magazin Hattı

Yaza "Merhaba"...

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaza merhaba davetinde buluştu.

10 Haziran 2022 Cuma
Yaza "Merhaba"...

Yazın başlamasıyla birlikte şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler, Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv’in Vadipark’taki ikonik showroom’unda gerçekleşen “Summer Fest”te buluştu. Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv CEO’su Bekir Koman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Şule-Özalp Argüder, Nihal-Faruk Yöneyman, Nuray-Okan Fenercioğlu, Arzu Kunt, Özge Sander ve ünlü oyuncu Abdul Süsler katıldı. Dünyaca ünlü ressam Saeed Ghanejad’ın birbirinden etkileyici karma eserlerinden oluşan sergisinin açılışının da yapıldığı bu özel günde, sanatçı ayrıca çok özel bir Atatürk portresini canlı performans ile tamamladı.

Ferit TUĞLUK

davet Mercedes-Benz

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