Dijital Sanat Festivali başladı...

Ulusal ve uluslararası 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı festivalde Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha da Karabağ’ın tarihten bugüne gelen eserlerini, dijital sanatta yeniden yorumluyor. Açılışını Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova’nın yaptığı festivalde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolonsu Narmina Mustafayeva, H.Cenk Eynehan, Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık konuşma yaptı.

Yapay Zeka Sanatçısı Shusha’dan Karabağ Sergisi

Festivalde yer alan Azerbaycanlı yapay zekâ sanatçısı Shusha, Karabağ’ın tarihten bugüne gelen eserlerini dijital sanatta yeniden yorumladığı sergisi büyük beğeni topladı. Festival ziyaretçileri Fişekhane’nin hamam kısmında yapay zeka sanatçısı Shusha’nın eserlerini izleyebilecekler.