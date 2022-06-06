Bodrum'da sezona merhaba...

Çağdaş Holding ve Bitci Teknoloji ev sahipliğinde düzenlenen parti; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini, Bodrum’un en özel koylarının başında gelen Cennet Koy’da bir araya getirdi. Devrim Erbil, Güneri Civaoğlu, Oktay Kaynarca, Selma Türkeş gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturan gecede bir konuşma yapan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Bu projenin tasarımcısı, mimarı Irmak Çağlar ve Çağdaş Design Works ekibi başta olmak üzere, bu özel projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 2022 yazının herkes için sağlıklı, keyifli, huzurlu, güzel bir yaz olmasını diliyorum” dedi. Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ise, Akana Cennet Koy’un bir turizm ya da gayrimenkul projesinden ziyade bir sanat eseri olduğunu ifade ederken, Bitci olarak gerçekleştirdikleri ilklerle Bodrum’un adını, güneşi, denizi ve doğasından sonra teknolojiyle de tüm dünyaya duyurduklarının altını çizdi.

Onur AYDIN