Magazin Hattı

Dünya turnesi İstanbul'da devam ediyor...

Dünyaca ünlü grup Simon Cowell'ın kurduğu İl Divo, dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek

03 Haziran 2022 Cuma
Dünya turnesi İstanbul'da devam ediyor...

Ayrı milletlerden dört erkek şarkıcıyı bir araya getiren Simon Cowell'ın kurduğu operatik pop müzik grubu İl Divo, İstanbul'a geliyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında İstanbul'da sahneye çıkacak olan İl Divo 21 Temmuz akşamı İstanbullularla buluşacak. İsviçreli tenor Urs Buhler, Fransız tenor Sebastien Izambard, Amerikalı tenor David Miller ve İspanyol bariton Carlos Marin tarafından kurulan Il Divo, 2021 yılında kaybettikleri Carlos Martin'in anısına çıktıkları "Greatest Hits Tour" dünya turnesine devam ediyor. Gruba bu konserinde özel misafir vokalist olarak Meksika asıllı Amerikalı bariton Steven LaBrie eşlik edecek.


Simon Cowell İl Divo

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