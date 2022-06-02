Aksesuvar tutkunları buluştu!

Markanın kurucusu ve tasarımcısı Melike Altunkum ev sahipliğinde gerçekleşen Hatlovers İlkbahar Yaz 2022 Lansman davetine; Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül, Nuray Fenercioğlu, Serap Sarı gibi isimler katıldı. Yaz tatilinde plaj stilinin en önemli aksesuarları şapka ve çantaların en renkli tasarımlarıyla bir araya gelen davetliler yeni koleksiyonu incelerken stillerine uygun olan tasarımları kendi zevklerine göre kişiselleştirdiler. Özel dekorasyonuyla plaj ortamını davetlilerine yaşatan lansman davetinde misafirler DJ performansı, lezziz yiyecekler ve kokteyller eşliğinde renkli ve eğlenceli bir gün geçirdi.