Yaza "Merhaba" daveti...

Tüm dünyada güzellik ve kozmetik trendlerine yön veren Sephora, yeni sezonu keyifli bir ‘’ Yaza Merhaba’’ etkinliğiyle karşıladı. Davet boyunca katılımcılar; saç, makyaj ve bakım trendleri hakkında bilgi sahibi olurken sürdürülebilirlik konusunda yapılan atölye çalışmalarıyla da eğlenceli dakikalar yaşadı. Türkiye CMO’su Ayça Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Pınar Hotiç, Tuvana Büyükçınar, Pınar Tezcan katıldı. Davetliler etkinlik sırasında birbirinden farklı markalarına ait özel deneyim alanlarını keşfetti. Güne özel düzenlenen makyaj ve saç şovları ise büyük bir beğeni topladı. Marka, sürdürülebilirlik vizyonu odağında da özgün bir ileri dönüşüm atölye çalışması da düzenleyerek davetlilerle keyifli bir deneyim sundu.