Yeni koleksiyon'a Samsun'da tanıtım!

Kişiye özel butik tasarımlarıyla sektörde iddiasını sürdüren Lion Diamond, Samsun mağazasında Öznur Yakın ve Yeliz Keskin ev sahipliğinde davet gerçekleştirdi. Markanın yeni reklam filminin yönetmeni Hamdi Alkan’ın da katılımlarıyla gerçekleşen davette 300 kişiden fazla mücevher tutkunu kadın bir araya geldi. Aralıksız sunumların devam ettiği davette ünlü yönetmen Hamdi Alkan reklam filminin markayla bütünleşen hikayesini misafirlere anlattı. İlgiyle dinlenilen hikaye ve çekim serüveni, mücevher koleksiyonları sunumu ile devam etti. Renkli değerli taşlardan ve pırlantanın farklı kesimlerinden oluşan tamamı el işçiliğiyle üretilen 65 parçalık yeni koleksiyonu büyük ilgi gördü. Davet sırasında toplamda 785 parça mücevher tek tek hikayesi ile hayat buldu.