Özel gala gecesi...

Ana temasında Atatürk'ün özel hayatı, kişiliği ve sanat tutkusunun işlendiği PAYİDAR “Gazi’nin Büyük Tablosu” belgesel filminin gala gecesi önceki akşam gerçekleştirildi. Yapımcılığını Uludüz Medya adına Görkem Uludüz’ün üstlendiği PAYİDAR “Gazi’nin Büyük Tablosu” isimli belgeselin gala gecesine cemiyet, spor ve sanat dünyasından birçok ünlü katıldı. Bir baş sanatçı olarak tasvir edilen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve payidar kalacak o büyük tablosu ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin konu alındığı belgesel ’de Mert Baymak, Aycan Balkan, Meral Navdar ve Ziver Navdar oyuncu olarak yer alırken Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Selin Söğütlügil, Nefise Karatay, Şebnem Schaefer, Ege, Gamze Lim ve Görkem Uludüz ise duygusal anlatımları ile gala gecesine katılan konuklar tarafından ayakta alkışlandılar. Gecenin finalinde ise salonu dolduran 300 özel davetli sanatçı Ege’nin söylediği Mustafa Kemal’in Askerleriyiz (Bornova Marşı) eserini ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etmesi muhteşem bir atmosferin ortaya çıkmasına sebep oldu.