Türkiye’ye yeni yatırım!

Moda perakendesi kuruluşu Orka Holding, SMM Tekstil ortaklığıyla ünlü Amerikan lüks giyim markasını Türkiye'ye getirdi. Markanın Türkiye pazarına girişine yönelik düzenlenen tanıtım lansmanı, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek ve Torunlar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un ev sahipliğinde Mall of İstanbul da gerçekleştirildi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla, modanın üretimden perakendeye her aşamasında yer alan küresel bir değere dönüştü. Beverly Hills Polo Club gibi uluslararası lüks bir marka ile yaptığımız iş birliği, bu anlamda dünya moda perakendesinde sahip olduğumuz gücün bir yansıması niteliği taşıyor. Dünyanın 70’i aşkın ülkesinde yer alan marka ile iş birliğimizin sadece markamız için değil Türkiye ekonomisi için çok önemli kazanımları olacak. İleride Beverly Hills Polo Club ile ihracatın da başlamasıyla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra, Türkiye’nin moda endüstrisindeki vizyonunun, sürdürülebilirlik odaklı üretim, tasarım ve Ar-Ge kalitesinin dünya çapındaki algı değişimine de büyük katkı sunacak” dedi.