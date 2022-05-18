Mis kokulu davet!

İki girişimci kız kardeş olan Aybala ve Mislina Tarhan’ın kurucusu olduğu Aymis Kozmetik, Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde Bebeköy MOMO’da düzenlenen bir davet ile tanıtıldı. Davete katılan konuklar Aybala ve Melisa Tarhan'ın konuşmalarının ardından minik sunumlar eşliğinde doğal özler ve harika kokular eşliğinde güzel bir gün geçirdiler. Çocukluklarından beri kendi markalarını yaratma hayali olan Aybala ve Mislina Tarhan kardeşler ‘incir aşkına’ diyerek çıktıkları yolda, gelecek süreçte ülkenin diğer zenginliklerinden ilham alarak yeni serilerle yollarına devam edeceklerini belirtiyorlar. Özel davete Feryal Gülman, Burcu Şendir gibi ünlü simalar katıldı.

Ferit TUĞLUK