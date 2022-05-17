Müzik dolu açılış...

Müzikten sanata, tasarımdan edebiyata, farklı yaratıcı toplulukları aynı çatı altında buluşturan prestijli lokasyon, Türkiye’nin en yaygın konser zinciri Jolly Joker’in yeni nesil pub konsepti JJ Pub ile ortak deneyim alanına da sahip. Zuhal Müzik ve JJ Pub Kanyon geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği özel açılışla müzik ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Davette gerçekleştirilen canlı karaoke, davul, gitar ve piyano şovları ile interaktif etkinlikler oldukça ilgi çekti. JJ Pub Kanyon sahnesindeki performanslarla ise gece daha da hareketlendi. İlk olarak ABD’li sanatçı Maya Azucena davetlilere keyifli anlar yaşatırken, Özge Fışkın’ın sahne almasıyla eğlence zirveye ulaştı. Açılışa Eczacıbaşı Holding yönetim kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı'da açılışa katılan isimlerden biri oldu.