Anneler Günü'ne özel festival...

Jade & Brands, girişimcileri Ece Türkiye yönetiminde Aqua Florya AVM’de bir araya getirdi. Anneler Günü'ne özel gerçekleşen “Happy Mom’s Shopping Days”e ünlü isimler de ziyaret ederek destek oldular. Renkli geçen 4 günlük festivalde, birbirinden farklı markalar ürünlerini tanıttı. Annesine girişimci markalardan özel hediye almak isteyenler festivalden alışveriş yaptılar. Birbirinden eğlenceli şovların ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşattığı festivalden elde edilen gelirle İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)'e destek oldular.