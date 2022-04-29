Boğaz'da çağdaş sanat...

Türk geleneksel ve çağdaş sanatını paylaşma ve farkındalığı arttırma misyonunun yanı sıra Türk sanatçılarını destekleyen Four Seasons Hotel Bosphorus, Dr. Gizem Pamukçu’nun katkılarıyla düzenlenen hat sanatçısı Savaş Çevik ve tezhip sanatçısı Eda Şahan’ın “Ahenk” sergisinin açılış davetine ev sahipliği yaptı. Davete Canan Yolaç, Eda Erdoğan, Meyçem Ezengin, Mahpare Tanın, Ferit Raat, Özge Şahin, Savaş Çevik ve Yasemin Aslanbakiri gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını katıldı. Sergi Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 11 Mayıs gününe kadar ziyaret edilebilecek.