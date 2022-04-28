Tellioğlu Ailesi'nden masalsı bir dünya...

Renkli ve özel tasarımların bir araya geldiği koleksiyonlarla masalsı bir dünyaya açılan dekorasyona sahip Vitelli Design Studio’nun Galataport Paket Postanesi içinde yer alan yeni mağazası davetlilerden büyük beğeni topladı. Markanın kurucuları ve davetin ev sahipleri anne-oğul Vildan Yiğit Tellioğlu yeni koleksiyonları için ‘Hazeran’ın zamansızlığını, palmiyelerin ardından batan günbatımı sırasında deniz ve gökyüzünün birleştiği çizgideki efsunkar turuncu rengiyle harmanlayarak yaz sofralarınızı ölümsüzleştirecek bir koleksiyon yarattık’ dedi. Davetliler mağazadaki ürünleri inceleyip evleri için alışveriş yaparken Ata Marin Band’ın canlı müzik performansı eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.