Türk Böbrek Vakfı'ndan iftar daveti...

Davete aralarında; Canan Göztepe, Işıl Durak, Nurhan Tarman, Jale Öztarhan, Canan Salargil, Meral Kosif, Oya Anlar Onat, Aynur Arıkan ve Kadriye Olgar gibi çok sayıda isim katıldı. İftar öncesi konukları kapıda karşılayan Seval Ermiş, tüm davetlilerle tek tek ilgilendi. İftar sonrası bir konuşma yapan Ermiş; pandemi boyunca böbrek hastalarını yalnız bırakmayan tüm bağışçılara ve katılımcılara teşekkür etti. Gecede, vakfa diyaliz cihazı bağışlayan Canan Salargil, Fatma Seyla Tarhan ve Nurhan Tarman'a da özel teşekkür plaketi verildi.