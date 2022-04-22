Tasarımlara özel etkinlik

Türkiye çıkışlı çanta markası Mehry Mu, yeni bir mağaza açtığı Galataport İstanbul’da keyifli bir çanta workshop’u düzenledi. Davetlilere yaz öncesi kendilerini yansıtan çantalarını çizdiren çanta markası, Gina Restaurant’da düzenlenen mini atölye çalışmasının ardından mağazayı davetlerilerine gezdirdi. Davete Rezzan Benardete gibi ünlü simalar katıldı. Türk ev kadınlarının ek gelir sağlayan el emeği çantalarıyla yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan markanın davetine markanın kreatif direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar ev sahipliği yaptı.