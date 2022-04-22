Sağlıklı etkinlik...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri önceki gün "Geleceğin Sağlık Anlayışı" mottosuyla Ataşehir’de hizmet veren Well World Aesthetic & Longevity Clinic’teki davette bir araya geldi. Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer ev sahipliğindeki etkinlikte misafirler, sağlıklı uzun yaşam üzerine bilgi sahibi oldu. Burcu Hattat, Serap Sarı ve Nurgül Kemalbay’ın katıldığı davette ünlü isimler uzun ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam için yapılabilecekler hakkında bilgi aldılar. Misafirleriyle yakından ilgilenen Burak Tuncer katılımcılara kliniği gezdirerek, merak edilenleri cevaplandırdı.